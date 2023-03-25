انت الان تتابع خبر إغلاق احد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية قامت بإغلاق مدخل المنطقة الخضراء من جهة العلاوي"، مبينا أن "الدخول للمنطقة يكون فقط لأصحاب (الباجات) حصراً".

وأضاف، أن "سبب الاغلاق يأتي نتيجة تجمع المتظاهرين الرافضين لقانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات".



وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، على عدة فقرات من قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، فيما حدد اليوم السبت، موعد التصويت الكامل على القانون.