انت الان تتابع خبر عشرات الجرحى جراء زلزال شمال غرب إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر محمد صادق معتمديان، حاكم محافظة أذربيجان الغربية، في تصريح لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أنه "نتيجة للزلزال الذي وقع الجمعة، أصيب 165 شخصًا في مدينتي خوي وسلماس".

وأوضح معتمديان، أن "139 شخصًا عولجوا وخرجوا، كما أن هناك 26 شخصًا بحاجة إلى مزيد من العلاج ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".



وصباح الجمعة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن " الزلزال ضرب 10 قرى من سلماس وخوي".

وأفاد المدير العام لمؤسسة الإسكان بمحافظة أذربيجان الغربية جعفر برزجر، بتعرض العديد من المنازل إلى أضرار مادية جراء الزلزال.

وأضاف: "بحسب نتائج التقييم للخبراء الفنيين في مؤسسة الإسكان، فقد تضررت 80 وحدة سكنية في قرى مدينة سلماس، تراوحت بين أضرار كبيرة ومتوسطة وطفيفة".

وبيّن أنه "من إجمالي 20 ألفا و560 وحدة سكنية ريفية في مدينة سلماس، توجد هناك 6300 وحدة مقاومة للزلازل".

بدوره، كشف حاكم مدينة خوي ذبيح الله كاظمي، أن الزلزال تسبب بانقطاع المياه والكهرباء في بعض القرى في هذه المدينة، لافتاً إلى أن الانهيار الأرضي تسبب بقطع بعض الطرق المحلية.