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بمشاجرة مسلحة.. القبض على متهم بأطلاق عيارات نارية في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، انه"تواصل تشكيلات قيادة شرطة محافظة واسط ملاحقة مطلقي العيارات النارية والعمل وفق التوجيهات المستمرة قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد ، تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع دوريات النجدة ودوريات مكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم أطلق العيارات النارية على إثر مشاجرة وسط مدينة الكوت وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف و ٩ مخازن و٢١٠ اطلاقة".

واضافت انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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