انت الان تتابع خبر بمشاجرة مسلحة.. القبض على متهم بأطلاق عيارات نارية في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، انه"تواصل تشكيلات قيادة شرطة محافظة واسط ملاحقة مطلقي العيارات النارية والعمل وفق التوجيهات المستمرة قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد ، تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع دوريات النجدة ودوريات مكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم أطلق العيارات النارية على إثر مشاجرة وسط مدينة الكوت وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف و ٩ مخازن و٢١٠ اطلاقة".واضافت انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة".