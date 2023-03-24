انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ يقيل ناجلسمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن "إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني استقرت على رحيل المدرب جوليان ناجلسمان، بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أنه اجتماع بين إدارة بايرن ميونخ والمدرب ناجلسمان، والنادي سيعلن إقالته، والمدرب الإسباني فوجئ بالقرار ويشعر بالإحباط".

