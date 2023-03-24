مانشستر سيتي مهدد بفقدان "الدبابة النرويجية" أمام ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وقال والد هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "إيرلنج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات".
وعن إمكانية لحاقه بمواجهة الريدز، أوضح والد اللاعب: "لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب".
وواصل: "إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب".
وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وعن إمكانية لحاقه بمواجهة الريدز، أوضح والد اللاعب: "لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب".
وواصل: "إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب".
وختم: "الأمر يتعلق بكيفية استجابته للعلاج في الأيام القليلة المقبلة".
وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".