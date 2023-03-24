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مانشستر سيتي مهدد بفقدان "الدبابة النرويجية" أمام ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وقال والد هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "إيرلنج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات".

وعن إمكانية لحاقه بمواجهة الريدز، أوضح والد اللاعب: "لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب".


وواصل: "إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب".

وختم: "الأمر يتعلق بكيفية استجابته للعلاج في الأيام القليلة المقبلة".

وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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