مانشستر سيتي مهدد بفقدان "الدبابة النرويجية" أمام ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وقال والد هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "إيرلنج يتلقى العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وسيكافح من أجل العودة إلى المباريات".

وعن إمكانية لحاقه بمواجهة الريدز، أوضح والد اللاعب: "لست طبيبًا، لكن أعتقد أنه لا يمكنه إمضاء أسبوعين دون تدريب".



وواصل: "إنه يحتاج إلى الكثير من العناية، يجب أن يكون هناك تقدم.. إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب".

وختم: "الأمر يتعلق بكيفية استجابته للعلاج في الأيام القليلة المقبلة".

وتأكد غياب هالاند عن المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي إسبانيا وجورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

