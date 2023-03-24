انت الان تتابع خبر جرحى بإطلاق نار في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع "haberturk" التركي إن الدوافع وراء إطلاق النار غير معروفة إلى الآن، لكن المنفذ كان يركب دراجة نارية.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع ظهر اليوم، أمام بنك قريب من محكمة بكركوي، حيث هاجم رجل على دراجة نارية بمسدس عددا من الأشخاص، فيما لا تزال تحقيقات الشرطة جارية في مكان الحادث.

