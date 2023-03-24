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جرحى بإطلاق نار في تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع "haberturk" التركي إن الدوافع وراء إطلاق النار غير معروفة إلى الآن، لكن المنفذ كان يركب دراجة نارية.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع ظهر اليوم، أمام بنك قريب من محكمة بكركوي، حيث هاجم رجل على دراجة نارية بمسدس عددا من الأشخاص، فيما لا تزال تحقيقات الشرطة جارية في مكان الحادث.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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