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جميعهم من كردستان.. اعتقال 95 متسولاً في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن حملة واسعة حسب امر وتوجيهات وزير الداخلية من القاء القبض على المتسولين في مركز المدينة (محافظة البصرة) واسفر الواجب عن القاء القبض على 50 طفل و30 امرأة و15 رجل على شكل عوائل جميعهم من المحافظات الشمالية وكردستان".

وأشارت الى ان "المتسولين كانوا مستقرين في الفنادق الموجودة في العشار (ام البروم)"، لافتة الى انه "تم تسليمهم الى العدالة قررت المحكمة الموقرة توقيفهم وفقآ للمادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر والحملة مستمرة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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