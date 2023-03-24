انت الان تتابع خبر تقارير تؤكد إقالة ناغلسمان من تدريب بايرن ميونيخ: توخيل سيكون خليفته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان المدرب البالغ من العمر 35 عاماً، يتولى المسؤولية عندما خسر بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند دوري الدرجة الأولى الألماني.

وتولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2021، وقاد بايرن ميونيخ إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي وذلك الموسم الماضي.



وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت مجلة كيكر، أن اتصالات أجريت بين بايرن ميونيخ وتوماس توخيل؛ من أجل تولي الأخير مهمة الإشراف على الفريق البافاري.

ومنذ إقالته من تدريب تشيلسي الإنجليزي مطلع الموسم الحالي، لم يرتبط توخيل بأي فريق آخر، علماً أنه قاد "البلوز" للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2021.