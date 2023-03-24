انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها في كمرك بوابة البصرة تمكنت من ضبط (8) حاويات محملة (اطارات، أجهزة كهربائية، ملابس) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية وذلك لتجاوز بقائها المدة القانونية في الميناء".وأشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وباسناد من شرطة الكمارك".