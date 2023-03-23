انت الان تتابع خبر اعتقال ثلاثة مسافرين بحوزتهم "كريستال" في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مخدرات نوع كريستال بوزن (4,5) كغم اربعة كيلو وخمسمائة غرام".واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".