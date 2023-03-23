انت الان تتابع خبر طقس الأسبوع المقبل.. العراق على موعد جديد مع الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في بعض الاماكن ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".



وتابع أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة وحدوث عواصف رعدية ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".