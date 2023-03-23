اخبار العالم / اخبار العراق

مكونة من 3 أشخاص.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في الأنبار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مكونة من 3 أشخاص.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، تمكن من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص بمحافظة الانبار".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت وفق احكام المادة 28 ق ع المخدرات".

وأتم البيان: "جرى تسليم المتاجرين اصولياً الى جهة الطلب".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا