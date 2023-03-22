انت الان تتابع خبر بالأرقام.. تحديد كلفة إعمار أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة أن هذا المبلغ يتجاوز بمقدار 2.6 مرة إجمالي الناتج المحلي الأوكراني، بحسب تقديرات عام 2022، حيث وردت في التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وسلطات كييف ويغطي فترة عام واحد اعتبارا من 24 فبراير 2022.في سبتمبر 2022، قدرت دراسة مماثلة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بـ 349 مليار دولار.

وفقا لبيانات أوكرانيا تحتاج هذا العام إلى استثمارات عاجلة بمقدار 14 مليار يورو لإعادة الإعمار.

ويورد التقرير أن حجم الأضرار التي لحقت بنظام الطاقة الأوكراني زاد خمسة أضعاف بالمقارنة مع تقديرات شهر يونيو 2022.