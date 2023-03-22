اخبار العالم / اخبار العراق

بالأرقام.. تحديد كلفة إعمار أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالأرقام.. تحديد كلفة إعمار أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة أن هذا المبلغ يتجاوز بمقدار 2.6 مرة إجمالي الناتج المحلي الأوكراني، بحسب تقديرات عام 2022، حيث وردت في التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وسلطات كييف ويغطي فترة عام واحد اعتبارا من 24 فبراير 2022.

في سبتمبر 2022، قدرت دراسة مماثلة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بـ 349 مليار دولار.

وفقا لبيانات أوكرانيا تحتاج هذا العام إلى استثمارات عاجلة بمقدار 14 مليار يورو لإعادة الإعمار.

ويورد التقرير أن حجم الأضرار التي لحقت بنظام الطاقة الأوكراني زاد خمسة أضعاف بالمقارنة مع تقديرات شهر يونيو 2022.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا