الصدر يوجه بعدم سفر ثمانية من أعضاء مكتبه

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بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بعدم سفر ثمانية من أعضاء مكتبه الخاص.

وقال اعلام التيار في بيان، إن "سماحته ابلغ المسؤول الاداري في الحنانة مصطفى اليعقوبي ان يبلغ الاعضاء المدرجة اسماؤهم ادناه، الشيخ محمود الجياشي والسيد حيدر الجابري والسيد عون ال النبي والشيخ حسن العذاري والسيد جليل النوري والشيخ احمد المطيري والشيخ كاظم العيساوي والشيخ مؤيد الاسدي".

وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود امور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".