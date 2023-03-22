انت الان تتابع خبر واشنطن: الصين لم تسلم بعد أسلحة فتاكة لروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن في رده على سؤال خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن: "حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط".

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية قد حذرت الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة من شأنها أن تغير مجرى الحرب في أوكرانيا، متوعدة برد قاس على ذلك.



وغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو الأربعاء، بعد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة"، وناقشا خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا.

واعتبرت دول غربية أن اقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع قد يمكن موسكو من الاحتفاظ بجزء كبير من الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا.

وتعدّ رحلة شي إلى موسكو دعما مهما للرئيس الروسي الذي صدرت بحقّه الأسبوع الماضي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.