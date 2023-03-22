انت الان تتابع خبر وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإنه تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في مركز الوزارة وعضوية كل من (عباس ناصر مجيد/ مدير عام دائرة العقود والتراخيص) و(يعقوب حسين سالم/ مدير عام الدائرة القانونية وكالة).ووفق الوثيقة، تتولى اللجنة اجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب مجلس النواب / مكتب النائب مصطفى جبار سند ذو العدد 106 في 14/3/2023.