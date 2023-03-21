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الكشف عن سعي أمريكي لتسليم "باتريوت" إلى أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قولها، أكملت مجموعة من 65 جنديا أوكرانيا تدريبهم على العمل بهذه الأنظمة في قاعدة عسكرية في أوكلاهوما، قبل الموعد المحدد.

وتشير القناة التلفزيونية إلى أن تسريع عمليات التسليم مرتبط بالاستعداد المزعوم من قبل سلطات كييف لهجوم واسع النطاق في الربيع.


وفي وقت سابق من مارس، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن أوكرانيا زعمت تلقيها أحد نظامي "باتريوت" الذي وعدتها به الولايات المتحدة وألمانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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