انت الان تتابع خبر الإطاحة بعصابة لتهريب الاثار في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على مجموعة اجرامية متورطة في تهريب الاثار في محافظة ذي قار وبحوزتها (٣٥) قطعة اثرية تعود للعصر السومري".واضافت: "تمت العملية بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب وقوات (SWAT) ".