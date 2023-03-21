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الإطاحة بعصابة لتهريب الاثار في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على مجموعة اجرامية متورطة في تهريب الاثار في محافظة ذي قار وبحوزتها (٣٥) قطعة اثرية تعود للعصر السومري".

واضافت: "تمت العملية بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب وقوات (SWAT) ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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