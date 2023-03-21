انت الان تتابع خبر الوقف السني يحدد غرة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في ديوان الوقف السني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "غدا الأربعاء هو مكمل لعدة شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك".

وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب مراصد سدير وتمير، فانه تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان، والخميس هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

