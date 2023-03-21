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افتتاح مشروع زراعة مليون نخلة في المثنى

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العيساوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، انه "برعاية من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبحضور رئيس الهيئة ورئيس الاركان، شاركنا افتتاح مشروع زراعة مليون نخلة في بادية المثنى".

واضاف: "المشروع من تنفيذ شركة المهندس العامة ضمن جهود الحكومة في مكافحة التصحر وبمناسبة اعياد نوروز ".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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