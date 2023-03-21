انت الان تتابع خبر قطر تتقدم بعرض جديد لشراء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي في شباط الماضي، من أجل الاستحواذ على ملكية النادي.

وأكدت شبكة sky sports البريطانية، أن "الشيخ جاسم سيقدم عرضا ثانيا لإدارة "الشياطين الحمر"، غدا الأربعاء".



وتأتي هذه الخطوة بعدما زار وفد قطري نادي مانشستر يونايتد الخميس الماضي، أجرى خلالها محادثات مع الإدارة حول مسألة الاستحواذ على النادي.

ونقلت الشبكة البريطانية عن مصادرها، أن "ذلك الاجتماع الذي جرى بين ممثلي الشيخ جاسم بن حمد والمسؤولين التنفيذيين لنادي مانشستر يونايتد، كان إيجابيا للغاية".

ويعكف مستشارو الشيخ جاسم حاليا على تجهيز عرض جديد، من المتوقع أن يتم تقديمه بحلول نهاية العمل غدا الأربعاء.

ويثق القطريون بأن عائلة غليزر الأمريكية، مالكة النادي، والتي ترى أن قيمة مانشستر يونايتد لا تقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار يورو)، مستعدة لعملية البيع أكثر من أي وقت مضى.

وكان تقرير سابق لصحيفة The Sun البريطانية، قد أكد أن عرض الشيخ جاسم بن حمد، هو الثاني من أجل شراء النادي، بعد الأول الذي قدمه الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف.