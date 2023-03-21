انت الان تتابع خبر السامرائي بعد افتتاح مستشفى تكريت: المدينة تستحق الكثير (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، ويرافقه عدد من قيادات التحالف في محافظة صلاح الدين حضر افتتاح مستشفى تكريت التعليمي في احتفالية أقيمت في مدينة تكريت صباح اليوم"، مبينا أن "وزير الصحة تقدم الكادر الصحي في الافتتاح وأجرى مع الحاضرين جولة في المستشفى بعد اكتمال تأهيلها".



وأكد السامرائي، بعد الحفل للصحفيين أن "المدينة تستحق الكثير"، مشيراً الى "استحصاله موافقة وزارة التخطيط على ادراج مشروع تزويد المستشفى التعليمي بالأجهزة التخصصية والاثاث الطبي ضمن تنمية الاقاليم بموجب كتاب اللجنة المالية رقم ١٩٠٢ في ٢٥/٤/٢٠٢١".