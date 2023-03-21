انت الان تتابع خبر "استفزازية".. علاوي يبدي موقفاً من تصريحات وزير المالية الاسرائيلي بحق الاردن وفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "التصريحات والافعال الاستفزازية الاخيرة لوزير المالية الاسرائيلي بحق الاشقاء العرب في الاردن وفلسطين تعدُ خرقاً واضحاً للاعراف والمواثيق الدولية ومعاهدات السلام".وتابع، "ندين ونستنكر هذه الافعال ونؤكدُ دعمنا وتأييدنا للاجراءات التي اتخذتها الاردن وقيادتها الحكيمة التي لطالما دافعت عن العروبة".

وأكد رئيس ائتلاف الوطنية، "الموقف الثابت من القضية الفلسطينية في تحقيق الحل العادل والشامل والدائم لاهلنا في فلسطين والذي يكمن في حل الدولتين وايقاف الاستيطان".

