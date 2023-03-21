انت الان تتابع خبر للمشاركة بمؤتمر المياه.. رئيس الجمهورية يغادر العراق متوجهاَ الى أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد غادر البلاد متوجها إلى نيويورك على رأس وفد".

وأضاف، ان "الزيارة تأتي للمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة من ٢٢- ٢٤ آذار الحالي".

