انت الان تتابع خبر إرساء الحجر الاساس لمشروع تطوير مدخل بغداد - بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل بيان للامانة، ورد لـ الخليج 365، عن امين بغداد قوله ان "اشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالواقع الخدمي لمدينة بغداد ومعالجة الزخم المروري تم ارساء الحجر الاساس لمشروع تطوير مدخل بغداد بابل بطول ٦ كم من مجسر بغداد الكبير لغاية القوس ضمن حدود امانة بغداد".واضاف ان "مداخل بغداد تعد من الطرق المهمة في مدينة بغداد كونها تمثل هوية وواجهة للعاصمة".

وتابع ان "الاعمال تشمل توسعة الطريق للجانبين (ذهاب واياب) وانشاء طرق خدمية وتطوير وزراعة الجزرة الوسطية ونصب جسور مشاة الى جانب اعمال الانارة المتكاملة"، مشيراً إلى أن "امانة بغداد احالت مشروعي تطوير مدخل بغداد موصل ومدخل بغداد كركوك ضمن حدود امانة بغداد وحالياً في طور دراسة احالة مدخل بغداد بعقوبة للشروع بتطويره ايضاً".

وبين ان "هذه المداخل ستكون بمشهد يليق بالعاصمة بغداد وتطويرها بالشكل الذي يستوعب حركة الآليات ويعالج الزخم المروري فيها"، لافتاً إلى ان "الحزمة الاولى التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الزخم المروري مستمر العمل فيها وعلى مستوى عالٍ من التنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان و امانة بغداد وبعضها تمت المباشرة بتنفيذها وهناك حزم اخرى جاري الاعداد لها لخدمة العاصمة بغداد".

