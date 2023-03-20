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استدعاء أربعة لاعبين لصفوف المنتخب الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عماد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الجهاز الفنيّ قررَ إضافةَ أربعة لاعبين هم كل من حمزة عدنان، ومصطفى محمد، وحسين عمار وكرار نبيل".

واضاف، ان "ذلك لتعويض غياب اللاعبين الذين سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا، وهم الأي فاضل، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا، وكذلك غياب كل من فراس ضياء وميرخاس دوسكي بسبب الإصابة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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