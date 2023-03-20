انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ بأعياد نوروز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني، استهل جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، والوزراء، بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الكردي، في إقليم كردستان، وعموم أبناء الشعب العراقي، وحكومات وشعوب الدول المجاورة والصديقة بمناسبة أعياد نوروز".وأتم البيان: "سائلين الباري جلّ وعلا أن يعيد المناسبة بالخير والسلام والتقدم على الجميع".