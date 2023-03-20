انت الان تتابع خبر توجيه حكومي بفتح جميع الطرق المغلقة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، وجه بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة خلال مدة اقصاها اسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ وعمليات والرصافة في بغداد".واضاف ان "ذلك جاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع".