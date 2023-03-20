انت الان تتابع خبر العراق والأردن يبحثان رفع امدادات الطاقة الكهربائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، ورد لـ الخليج 365، أن "الوفد العراقي النيابي برئاسة (محسن المندلاوي)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أجرى اليوم الاثنين (٢٠- آذار ٢٠٢٣)، زيارةً إلى مجلس الأعيان الاردني، وكان في استقباله (سمير الرفاعي) رئيس المجلس، وعدد من النواب الاردنيين".واكد المندلاوي، وفق البيان، "عزم مجلس النواب والحكومة على توطيد العلاقة بين البلدين، وفتح افاق اوسع لتعزيز المشاريع والاستثمار، و التأكيد على ضرورة توقيع الاتفاقات الثنائية بين الشعوب العربية لتجاوز التحديات والازمات التي يمر بها العالم، ودعم استمرار عمل المجلس الاقتصادي بين البلدين".

وبحث الوفد العراقي مع مجلس الأعيان الاردني، "امكانية رفع امدادات الطاقة الكهربائية ضمن الاتفاق الثلاثي بين العراق والاردن ومصر، اضافة إلى ملف الحدود، وتسهيل اجراءات الاستثمار، وانشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية- الاردنية".

واكد المندلاوي على "دعم مجلس النواب العراقي لكافة التوجهات الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الاردن وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، رحب الرفاعي "بالوفد العراقي، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً ان العراق جزء اصيل من الأمة العربية وان حضوره كان إيجابياً وفاعلاً على الصعد الاقليمية والعالمية".

