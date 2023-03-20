انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ومن المفترض أن يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تركيا غدا الثلاثاء؛ لبحث جملة من الملفات أبرزها المياه وتأمين الحدود والتبادل التجاري.

