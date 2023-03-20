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قلق في برشلونة بعد مباراة الكلاسيكو

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انت الان تتابع خبر قلق في بعد مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق برشلونة على (2-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من .

وظهر المهاجم البولندي في احتفالات برشلونة بالفوز داخل غرفة الملابس بحالة مقلقة، حيث تبين أنه يعاني من إصابة دموية في قدمه اليسرى.


يذكر أن الفوز في مباراة الأمس رفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في صدارة الليجا، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة.

وتقدم ريال مدريد في مباراة الأمس عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 9، بينما سجل للبارسا سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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