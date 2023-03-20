انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يتحدث عن أسباب خسارة الريال في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المدرب الإيطالي أن الهدف الذي ألغاه حكم المباراة لصالح فريقه، والذي جاء عن طريق أسينسيو، مشكوك في أمره.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته في البداية عن اتساع فارق النقاط مع برشلونة إلى 12 نقطة على الصدارة: "لقد كان لديهم استمرارية في تحقيق الفوز أكثر منا".



وواصل: "نحن حزينون بسبب الخسارة، لكننا فخورون بالمباراة التي لعبناها. إذا استمرينا في التخطيط للمباريات بمثل هذه الطريقة، فسنحقق الألقاب بالتأكيد في نهاية الموسم".

وعن هدف أسينسيو قال: "قدمنا مباراة جيدة منذ البداية وحتى النهاية، والتغييرات جاءت بثمارها في أخر 15 دقيقة، وخسرنا المباراة بسبب هدف مشكوك في أمره، سنعود لمدريد ولكننا ما زلنا نشك في أمر هدف أسينسيو".

فيما تحدث عن الخسارة الثالثة ضد برشلونة خلال هذا الموسم: "كانت لدينا شكوك حول أداء الفريق بعد الأداء السيء في السوبر الإسباني، لكن اليوم أزالنا هذا الأمر بعدما قدمنا مباراة قوية في هذا الملعب الصعب، أعتقد أننا لم نستحق الهزيمة".

وعندما سئل عن سبب التعثر المتكرر في الآونة الاخيرة: "شهر يناير مر علينا بصعوبة. بعد كأس العالم كان من الصعب علينا إيجاد اللاعبين في حالة جيدة، الآن نحن بخير وسننهي الموسم بشكل جيد".

