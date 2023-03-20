انت الان تتابع خبر وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن وزيرها "التقى في مقر المجلس الأوروبيّ نائب رئيس المفوضيَّة الأوروبيَّة الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ المنعقد في العاصمة بروكسل للمدة 19-21 آذار الحالي".وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين جُمْهُوريَّة العراق والاتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين".

وأشار وزير الخارجية، إلى "أهمّيَّة اتفاق الشراكة والتعاون الذي يؤطر العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ".

وأضاف البيان، أنه "تم التباحث بشأن أعمال اللجان الثلاث المنبثقة عن إتفاق الشراكة والتعاون وآليات العمل في المرحلة القادمة التي من شأنها أنَّ تضع العلاقة المتميزة بين جُمْهُوريَّة العراق والاتحاد الأوروبيّ على أرض الواقع".

من جانبه، بيّن بوريل، "التزام الاتحاد الأوروبيّ ببنود الاتفاقيَّة والأطر الخاصة بتفعيلها، لافتا إلى "أهمّيَّة العراق الجيوسياسيَّة بالنسبة للاتحاد الأوروبيّ، والدور الفعال للدبلوماسيَّة العراقيَّة في المنطقة".

وتابع البيان، ان "تم التباحث بشأن الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة التي تهم الجانبين".

وحضر اللقاء عن الجانب العراقيّ كل من وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة، ورئيس دائرة أوروبا، وسفير جُمْهُوريَّة العراق ونائب رئيس البعثة في بروكسل، بحسب البيان.

كما حضر اللقاء عن الجانب الأوروبيّ نائب الأمين العام لإدارة العمل الخارجيّ و مستشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ ومدير قسم الشرق الأوسط في إدارة العمل الخارجيّ.

