انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على فقرة تخص قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجلس النواب يُصوت على الفقرة أ من البند ثانياً

ا - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (۲۰٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها



- البند ثالثا :يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠ ) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية