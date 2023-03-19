انت الان تتابع خبر في البصرة.. اعتقال متسلل بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قوات الحدود، الأحد، عن اعتقال متسلل بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة البصرة.



وقالت الحدود في بيان، إن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل وشعبة استخبارات الامرية تمكنت من القاء القبض على متسلل بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع ترامادول مع مبلغ من المال".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة للواجب في شط العرب وفق معلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً الى "إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة".