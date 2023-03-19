انت الان تتابع خبر لحضور لقاء فرنسا وهولندا.. بنزيما يرفض دعوة ديشامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن "ديشامب دعا هوجو لوريس وستيف مانداندا ورافائيل فاران وبليز ماتويدي وكريم بنزيما لحضور مباراة فرنسا أمام هولندا يوم الجمعة المقبل، من أجل تكريمهم".

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن "بنزيما لن يلبي دعوة حضور المباراة، بسبب توتر علاقته مع مدرب الديوك".



وكان ديشامب قد صرح قبل أيام قليلة بأن "كريم غادر معسكر فرنسا في كأس العالم قطر 2022، بناء على رغبته الشخصية، بعد الإصابة التي تعرض لها".

لكن نجم ريال مدريد أشعل فتيل الأزمة مجددا، بتكذيب تصريحات ديشامب والسخرية منه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

