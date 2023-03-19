انت الان تتابع خبر الملقب بــ" ثگب".. القبض على احد اخطر المجرمين في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ان قام بالعديد من جرائم التسليب بطرق ذكية من خلال تتبع المواطنين الخارجين من المصارف، مكافحة الاجرام في محافظة البصرة وبتتبع كبير وامكانية عالية وجهد متميز تلقي القبض على الملقب بــ( ثگب)".واشارت الى ان "المجرم صادر بحقه عدة اوامر قبض وفق الماده ٤٤٢ ق. ع. وهو التسليب في قصبة المدينة".