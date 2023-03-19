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خلال يوم.. تسجيل 29 هزة أرضية في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان، أن "12 هزة سجلت في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و 19كم و 13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7".

وأشار البيان إلى "تسجيل هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2، و 11 هزة في البر التركي".


وأوضح المركز، أن "الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة الى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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