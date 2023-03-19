انت الان تتابع خبر خلال يوم.. تسجيل 29 هزة أرضية في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان، أن "12 هزة سجلت في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و 19كم و 13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7".
وأشار البيان إلى "تسجيل هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2، و 11 هزة في البر التركي".
وأوضح المركز، أن "الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة الى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد".
وأشار البيان إلى "تسجيل هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2، و 11 هزة في البر التركي".
وأوضح المركز، أن "الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة الى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد".