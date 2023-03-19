انت الان تتابع خبر تدمير 8 أوكار للإرهابيين وتفجير عبوة شرقي صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية، ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي، دمرت اليوم الاحد، 8 أوكار للإرهابيين، كما تمكنت من تفجير عبوة ناسفة عثر عليها خلال العملية الأمنية شرقي صلاح الدين".وأشار البيان إلى أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية التاسع واللواء الثاني والعشرين واللواء الثامن والثمانين شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين".