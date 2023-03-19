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وصفة اليوم.. دجاج مشوي بالزبدة والخضار

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بغداد - ياسين صفوان - - مكونات الصلصة:
- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة
- عصير الليمون: 1 حبة
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- الزبدة: نصف كوب
- بقدونس: حسب الرغبة
- كزبرة خضراء: حسب الرغبة
- إكليل الجبل: حسب الرغبة
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
- الدجاج: دجاجة (صغير الحجم)
- الجزر: 3 حبات
- البطاطس: 3 حبات
- الفلفل الأخضر: 2 حبة
- البصل: 1 حبة

- طريقة التحضير
- لتحضير الصلصة: ضعي جميع مكونات الصلصة في وعاء واخلطي جيداً ليكون المزيج متجانساً.
- قطعي الخضار وضعيها في وعاء الطبخ وافركيها مع خليط الصلصة.
- اغسلي الدجاج جيداً ثم وزعي خليط الصلصة على الدجاجة بالكامل.
- ضعي الدجاجة فوق الخضار، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم ارفعي حرارة الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجلد ثم قدميها ساخنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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