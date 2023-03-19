انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. دجاج مشوي بالزبدة والخضار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - مكونات الصلصة:- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة- عصير الليمون: 1 حبة- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة- الزبدة: نصف كوب- بقدونس: حسب الرغبة- كزبرة خضراء: حسب الرغبة- إكليل الجبل: حسب الرغبة- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبة- الدجاج: دجاجة (صغير الحجم)- الجزر: 3 حبات- البطاطس: 3 حبات- الفلفل الأخضر: 2 حبة- البصل: 1 حبة

- طريقة التحضير

- لتحضير الصلصة: ضعي جميع مكونات الصلصة في وعاء واخلطي جيداً ليكون المزيج متجانساً.

- قطعي الخضار وضعيها في وعاء الطبخ وافركيها مع خليط الصلصة.

- اغسلي الدجاج جيداً ثم وزعي خليط الصلصة على الدجاجة بالكامل.

- ضعي الدجاجة فوق الخضار، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم ارفعي حرارة الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجلد ثم قدميها ساخنة.

