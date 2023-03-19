انت الان تتابع خبر 4000 موظف يعتصمون امام مبنى دائرة الصحة بصلاح الدين: هذه مطالبهم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل، ان "موظفي صحة بمحافظة صلاح الدين تظاهروا أمام مبنى مديرية الصحة بعد عدم المصادقة على ملاكهم، علماً أنهم موظفين منذ 7 أعوام"، مبينا انهم "قرروا إقامة اعتصام مفتوح بعد ذلك".

وبحسب المراسل، طالب المتظاهرون، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالمصادقة على الملاك أسوة بالمحافظات الأخرى التي منحت لهم نفس الصلاحية.



ويبلغ عدد المعتصمين نحو 4000 موظف مطالبين رئاسة الوزراء ووزارة المالية بالمصادقة على ملاكهم كونهم معينين منذ سنوات طويلة ولم يتم المصادقة على ملاكهم لغاية الآن ومهددين بالفصل أو قطع الراتب، وفقاً للمراسل.