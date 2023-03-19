انت الان تتابع خبر بشأن التعيينات.. المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنتي التخطيط والتعليم العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي ترأس اجتماعاً مشتركاً للجنتي التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير المالية ورئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي".



وأضاف، أن "الاجتماع جاء لمناقشة التعيينات الأخيرة لحملة الشهادات العُليا والأوائل وآلية توزيعها".