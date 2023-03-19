انت الان تتابع خبر السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة العليا في بيان: "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا السابق رقم (167 هجرية) أن يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير/شباط 2023، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء، 29 / 8 / 1444هـجرية، الموافق 21 مارس/أذار 20223 ميلادية، حسب تقويم أم القرى". حسبما ذكر البيان.وأضاف البيان: "وترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وقالت: "وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، حسبما نقلت الوكالة السعودية.

