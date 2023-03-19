طريقة ثبوت بداية ونهاية شهر رمضان من الناحية الشرعية

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بغداد - ياسين صفوان - ويثبت وجود الهلال في الافق بأحد طريقين:

1- مضي ثلاثين يوماُ من هلال الشهر السابق، فان الشهر القمري لايزيد على ثلاثين يوماً، فاذا مضى ثلاثون يوماً علم ان الهلال موجود في الافق فيبدأ بذلك الشهر القمري الجديد.



2- رؤية الهلال عند غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين فيحكم بانتهاء ذلك الشهر وبداية الشهر اللاحق.

والمقصود بــ (رؤية الهلال) ما يعم رؤية المكلف نفسه، ورؤية غيره من الناس:

أ – فاذا استهل المكلف فرأى الهلال بعينه ثبت له دخول الشهر الجديد وان لم يره الآخرون، مادام هو متأكداً وواثقاً من رؤيته ولايحتمل وقوعه فريسة الخطأ والوهم.

ب – واذا لم ير الهلال بنفسه ولكن ثبت لديه ان اناساً آخرين قد رأوه بأنفسهم كفاه ذلك في الحكم ببداية الشهر الجديد :

س: وكيف تثبت له رؤية الآخرين ؟

ج: تثبت باحد الطرق التالية:

1- شهادة رجلين عادلين بانهما رأيا الهلال.

وتلغى شهادتهما ولا يؤخذ بها في الحالات الاتية :

أ: حصول العلم أو الاطمئنان باشتباههما في دعوى رؤية الهلال.

ب: اختلافهما فيها على نحو يعني ان ما يخبر احدهما انه قد رآه غير ما يخبر الآخر عن رؤيته، كما اذا ادعى احدهما انه رأى الهلال محدباً الى جهة الارض وادعى الآخر انه رأه محدباً الى جهة الشمال.

ج: وجود شهادة معاكسة لشهادتهما، كما اذا استهل جمع ولم يدع الرؤية الا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في القدرة البصرية وفي معرفة مطلع الهلال مع فرض نقاء الافق عما يحتمل كونه مانعاً عن رؤيتهما.