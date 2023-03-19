انت الان تتابع خبر تنزانيا تفقد "أسد سيرينجيتي" الشهير: صراع الأرض يودي بحياته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، كاثرين مبيني، إن الأسد بوب جونيور البالغ 12 عاماً، قضى الأسبوع الماضي في قتال مع أسود منافسة.

وأوضحت أن "من الشائع أن تتقاتل الحيوانات على الأراضي في سن معيّنة، وخصوصاً الأسود".



وغالباً ما كان هذا الحيوان يوصف بأنه "أسد سيرينجيتي"، وكان يسهل على السياح التعرف عليه بسبب لبدته الكثيفة التي كانت لوالده بوب الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بمغني الريجي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره.

ويمكن أن تعيش الأسود الإفريقية حتى 18 عاماً في الحرية، وفقاً لمنظمة "كاتس أوف أفريكا" المتخصصة.