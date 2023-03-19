انت الان تتابع خبر السوداني: جائحة الفساد معركة كبرى.. العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال كلمة القاها في مؤتمر حوار بغداد، وتابعته الخليج 365، إن "حكومتنا رسمت برنامجا طموحا للنهوض بالعراق بعد سنوات الخراب"، لافتاً الى أن "العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات".وأضاف، "عقدنا العزم لاستعادة العراق مكانته الطبيعية"، مبيناً: "منحنا القطاع الخاص دورا مهماً".

وأشار رئيس الوزراء الى، أن "جائحة الفساد معركة كبرى"، مستدركاً بالقول: "لن نتهاون مع أي خلل قد يتسبب لاستغلال أموال الشعب".

واكد السوداني، أن "التحدي الأكبر استعادة ثقة المواطن"، مشيراً الى أننا "نسعى إلى السير نحو الهدوء السياسي بعيدا عن الصخب".