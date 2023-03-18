انت الان تتابع خبر أحبط محاولة لاستهداف زائري الإمام الكاظم.. الدفاع تنعى الضايط "ليث الخيكاني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدفاع، ورد لـ الخليج 365، أنها "تنعى فقيدها البطل، الملازم أول ليث حسين فرعون حسين الخيكاني، أحد ضباط فوج المغاوير الثالث، لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد، والذي أصيب خلال تنفيذ عملية استباقية في (١٦ شباط ٢٠٢٣) بقضاء الطارمية، أثناء تنفيذ الخطة الخاصة بتوفير الحماية لزائري مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)".وبينت، أنه "استشهد صباح يوم (١٨ آذار ٢٠٢٣)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء الواجب".

وفي 16 شباط الماضي، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إحباط مخطط لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

