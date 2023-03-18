انت الان تتابع خبر الرشيد يصدر توجيهاً يخص بيع الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي، وجه مصرف الرشيد فروعه بتطبيق الحزمة الثالثة في بيع الدولار للمسافرين وبواقع (2000) $ لكل مسافر بسعر 1320 دينار عراقي".
ودعا، كافة المسافرين "مراجعة فروعه في جانبي الكرخ والرصافة والتي اعلن عنها سابقا لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من منفذنا في مطار بغداد الدولي حصراً".
ودعا، كافة المسافرين "مراجعة فروعه في جانبي الكرخ والرصافة والتي اعلن عنها سابقا لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من منفذنا في مطار بغداد الدولي حصراً".