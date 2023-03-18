انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يكشف عن خوارزميات تويتر الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماسك في تغريدة له، إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح "مفتوح المصدر" في نهاية آذار.

وأضاف: "سيكتشف الناس أمورا سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها!". وتابع ماسك: "توفير شفافية الترميز سيكون أمراً محرجاً للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات".



وأكد أن خوارزمية التوصية المستخدمة في تويتر معقدة للغاية وغير مفهومة تماماً داخل الشركة.

وقال: "نحن نطور مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعاً، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ".

ويعني جعل خوارزميات الترميز مفتوحة المصدر أن المطورين، بما يشمل جهات طامحة للمنافسة، سيكونون قادرين على وضع لمساتهم الخاصة على الخوارزمية، وفقاً لأساس النظام الخاص بالبرمجية.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في تشرين الأول، عانت المنصة أعطالا وشهدت عمليات صرف موظفين، فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

لكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وكشفت ميتا، مالكة فيسبوك، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح "مشاركة الرسائل النصية"، في مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتويتر.

