انت الان تتابع خبر بعد قرار "الجنائية" بحق بوتين.. أوكرانيا ترحب وروسيا تبدي موقفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت المحكمة التي تتَّخذ من لاهاي مقرّاً لها إلى اعتقال بوتين للاشتباه بقيامه بترحيل غير قانوني لأطفال، ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: إنَّ مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا. وأضاف خان «كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية».



وفي حين كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر": «عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: إنَّ "روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة"، مضيفاً "قرارات هذه المحكمة باطلة". وبسؤاله عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى دول تعترف بالمحكمة، أجاب "ليس لديَّ ما أضيفه بشأن هذا الموضوع. قلنا ما كنا نريد أن نقوله".

وفي سياق متصل، أعلنت موسكو وبكين عن زيارة سيقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى العاصمة الروسية، الاثنين، لتعزيز الشراكة ودفع الوساطة الصينية في الأزمة الأوكرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين: إنَّ «الصين تلتزم بشدة بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، وستلعب دوراً بنَّاءً في دفع محادثات السلام".

